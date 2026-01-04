Calcio: in casa granata continuano le polemiche, ma sul campo la squadra vince

Un colpo di testa di Bogdan Stauciuc regala il successo al Trapani che torna a vincere dopo 3 pareggi consecutivi. I granata hanno superato 1-0 il Casarano e ritornano in zona play-off In uno stadio dove i tifosi hanno manifestato tutto il suo disappunto nei confronti dei continui problemi sia della squadra di calcio sia di quella di basket.

Cori contro il presidente trapanese sono stati intonati dagli ultras per buona parte dell’incontro, e, poi, è stato anche esposto uno striscione “tutto apposto, tutto pagato, ma u finemu stu campionato?”.

La squadra è riuscita a centrare il successo all‘attaccante arrivato in settimana dal Fasano e che ha bagnato con una rete il suo esordio in maglia granata.

Quella della squadra di Salvatore Aronica è stata una partita ordinata, con i granata che hanno fatto la partita per tutto il primo tempo, arrivando più volte a concludere verso la porta del Casarano, salvato dagli interventi del suo portiere.

Nella ripresa il Trapani allenta un po’ la presa, ma al 79′ è arrivato il gol vittoria di Stauciuc e nei minuti finali Fischnaller è anche andato vicino al raddoppio.

Alla fine arriva il successo che riproietta il Trapani nelle prime dieci posizioni.