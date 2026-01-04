Antonini non molla, forfait Bologna dimenticato. Il servizio del Tg3 – VIDEO

La Pallacanestro Trapani Shark ha comunicato alla Basketball Champions League la propria intenzione di disputare regolarmente la partita del 6 gennaio in trasferta contro l’Hapoel Holon, con ritorno previsto a Trapani l’8 e eventuale bella il 13. Secondo fonti FIBA, il club ha già provveduto a prenotare voli e sistemazioni alberghiere, e l’organismo europeo sembra non curarsi delle complicazioni interne alla nostra pallacanestro.

Contesto del Forfait Precedente

Ricordiamo che Trapani ha dovuto rinunciare alla sfida contro la Virtus Olidata Bologna per la 14ª giornata del girone d’andata 2025-2026, rispettando i termini regolamentari a causa di tre giocatori indisponibili per infortuni e influenze, e nonostante un diniego da LBA e FIP per rinviare l’incontro, pur con la disponibilità della Virtus.

Prossimi Impegni e Dichiarazione del Presidente

Ci si attende dunque che, al netto delle cessioni come quella di Ford e di altre possibili, la squadra onorerebbe il match contro Trento l’11 gennaio per chiudere il girone d’andata, salvo imprevisti legati a un nuovo procedimento al Tribunale Federale il 7 gennaio. La conferma è arrivata dal presidente Antonini alle 19:30 sul tg3 Rai: “Chi crede che saltare Bologna equivalga a un ritiro degli Shark si sbaglia di grosso. La squadra giocherà regolarmente in BCL e in casa con Trento. Non si scappa“.