Volo Ryanair, aggredita una hostess

Una hostess di terra è stata aggredita nel giorno di Capodanno all’aeroporto di Pisa mentre lavorava all’imbarco di un volo Ryanair diretto a Palermo.

Come si sono svolti i fatti

Alcuni passeggeri di una stessa comitiva, senza documenti e con bagagli non conformi, hanno reagito con violenza quando il personale ha chiesto il rispetto delle procedure.

La donna è stata afferrata per i capelli e colpita contro lo stipite di una porta. Sul posto sono intervenuti polizia e guardia di finanza, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando le responsabilità.

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti e Usb Lavoro Privato parlano di un “salto di qualità nella violenza” e denunciano il crescente clima di aggressività, spesso aggravato da insulti sessisti, verso il personale di terra, soprattutto le lavoratrici. “Servono misure urgenti per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri. Senza segnali concreti dai soggetti preposti, potrebbero rendersi necessarie forme di protesta, fino allo sciopero”, sottolineano.