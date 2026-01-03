Sicilia tempo bello e temperature in aumento (ma per l’Epifania…)

L’alta pressione torna a dominare la scena meteo sulla Sicilia, regalando una giornata di sabato 3 gennaio all’insegna del tempo stabile, di ampie schiarite e di un sensibile aumento delle temperature. Dopo giorni più instabili, sull’Isola si respira un clima quasi primaverile.

Le previsioni degli esperti

Secondo le previsioni di 3BMeteo, sul litorale tirrenico il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata, con rasserenamenti più ampi in serata. Situazione simile anche sul litorale ionico e su quello meridionale, dove non mancheranno spazi di sole.

I venti soffieranno deboli dai quadranti sud-occidentali, in attenuazione nel corso della giornata. Mari generalmente mossi: Basso Tirreno e Mare di Sicilia molto mossi, Canale di Sicilia da molto mosso a mosso.

Sul fronte delle temperature, si registra un netto rialzo delle massime, comprese tra 11 e 21 gradi. Palermo potrebbe superare i 20 gradi, con punte fino a 21°C. Valori miti anche a Trapani, Messina e Siracusa (18 gradi), mentre restano più fresche le aree interne come Enna, dove non si andrà oltre gli 11 gradi.

Attesa per una perturbazione nei prossimi giorni

Lo sguardo, però, è già rivolto ai prossimi giorni. Una nuova perturbazione è infatti attesa in avvicinamento al Mediterraneo e potrebbe riportare piogge e instabilità durante l’Epifania, con un coinvolgimento anche della Sicilia dopo il weekend. Per ora, però, l’Isola può godersi una parentesi di sole e temperature decisamente sopra la media stagionale.