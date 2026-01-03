Saldi, per Confesercenti Sicilia budget di 270 euro a persona. Messina “Occasione per rilanciare consumi”

PALERMO (ITALPRESS) – Al via oggi i saldi invernali che si annunciano come un appuntamento centrale per imprese e consumatori siciliani. Il dato emerge dal consueto sondaggio condotto da Ipsos per Confesercenti sugli acquisti in occasione delle vendite di fine stagione invernale. Sull’Isola circa il 58 per cento del campione intervistato da Ipsos ha dichiarato di avere già previsto un budget di spesa (+4% rispetto alla media italiana).

La somma stimata per gli acquisti è però più bassa rispetto al resto d’Italia: 270 euro a persona contro i 303 euro al Nord e i 311 nelle regioni centrali. Non solo: in Sicilia, come in Sardegna e nel Mezzogiorno d’Italia, la concorrenza tra negozi fisici e vendite online è più accesa, quasi il 60% degli intervistati ha dichiarato di volere acquistare “solo” o “anche” online. Così, se a livello nazionale il negozio fisico resta il perno dell’esperienza ‘saldi’ per l’87% degli intervistati (e l’online un’opzione indicata dal 54%), al Sud e nelle Isole il dato di preferenza per il negozio fisico scende all’82%.

“L’avvio dei saldi – dichiara Vittorio Messina, presidente di Confesercenti Sicilia – arriva in un contesto ancora complesso, ma con segnali di fiducia che ci inducono a guardare a questa fase con cauto ottimismo. Per molti esercizi commerciali i saldi rappresentano un passaggio fondamentale per recuperare fatturato e dare nuova linfa alle vendite dopo le festività natalizie”.

Secondo Confesercenti Sicilia, i consumatori si muoveranno con attenzione, privilegiando acquisti mirati e di qualità. “I clienti sono sempre più attenti al prezzo, ma anche alla trasparenza e alla correttezza delle offerte – prosegue Messina -. I negozi di prossimità continuano a rappresentare un punto di riferimento grazie al rapporto diretto con il cliente, alla professionalità e alla qualità dei prodotti offerti”. Resta però alta l’attenzione sulle criticità del settore.

“La concorrenza dell’online e le promozioni anticipate – sottolinea il presidente di Confesercenti Sicilia – rischiano di indebolire il valore dei saldi. Per questo ribadiamo la necessità di regole più chiare e uniformi, capaci di garantire una concorrenza leale e tutelare chi opera nel rispetto delle norme”. “Ci auguriamo – conclude Messina – che i saldi possano rappresentare un’occasione concreta di rilancio per le attività commerciali siciliane e un momento positivo anche per i consumatori. Confesercenti continuerà a sostenere le imprese del territorio, valorizzando il ruolo fondamentale del commercio di vicinato nell’economia e nella vita delle nostre città”.

