Marsala: la critica del Movimento Arcobaleno agli eventi culturali organizzati dal comune

In una nota indirizzata alla stampa il Movimento Popolare Arcobaleno, con il suo leader Sebastiano Grasso e il segretario Antonino Muscarella, esprime profonda preoccupazione per le recenti scelte dell’amministrazione comunale riguardo ai fondi pubblici destinati agli eventi culturali. "Non siamo contrari ai concerti e alle iniziative culturali: la cultura è fondamentale per la nostra città. Tuttavia, mentre i cittadini marsalesi restano senza acqua da otto giorni e le infrastrutture collassano, con strade piene di buche e servizi primari trascurati, si continuano a spendere risorse pubbliche per eventi di facciata. È inaccettabile destinare fondi della tassa di soggiorno a spettacoli quando le opere primarie della città sono completamente trascurate. Amministrare significa garantire prima la qualità della vita dei cittadini, poi curare l’immagine. Chiediamo con urgenza massima trasparenza: la pubblicazione delle delibere, dei capitoli di spesa e dei costi effettivi del concerto. La trasparenza non è propaganda, ma un dovere verso la comunità. Il Movimento Popolare Arcobaleno e Sebastiano Grasso invitano tutti i cittadini a vigilare e a partecipare attivamente per difendere i diritti essenziali di Marsala".