Trapani Shark perde Ford e rischia altre uscite. Chiesto il rinvio del match con la Virtus Bologna

Continua il triste esodo dei giocatori della Trapani Shark. Nelle ultime ore la società granata ha ufficializzato l’addio a Jordan Ford, che ha firmato per il Bahcesehir, terza forza del campionato turco dietro Besiktas e Fenerbahce. Ford lascia così l’Italia dopo un anno e mezzo: era approdato in estate a Trapani dopo una grande stagione a Trento, con cui ha alzato la Coppa Italia nel febbraio del 2025. In questa stagione di LBA ha messo a referto 13.3 punti di media a partita con 4.4 assist e 2.6 rimbalzi. In Champions League per lui 13.2 punti di media con 4 assist e 2.8 rimbalzi in 5 gare.

Verso la Turchia anche John Petrucelli, che sta per firmare con il Galatasaray di Gianmarco Pozzecco, mentre per Riccardo Rossato si parla di un trasferimento alla Germani Brescia.

Con queste parole il sodalizio trapanese guidato dall’imprenditore Valerio Antonini comunica l’addio a Ford: “Le ultime sanzioni inflitte dalla Federazione Italiana Pallacanestro, immediatamente esecutive (l’inopinato blocco dei contratti in primis), hanno purtroppo alterato il regolare prosieguo dell’attività di preparazione ed agonistica della squadra. Nonostante la pendenza dei relativi gravami, la società è stata pertanto costretta a non potere ostacolare oltre le esigenze professionali rassegnate dall’incolpevole Jordan Ford, con relativa istanza di recesso dal contratto. Confidiamo che il sacrificio invero enorme che ne subiamo possa essere pari all’impegno esemplare che sino ad oggi ha voluto offrirci Jordan, cui auguriamo ogni bene”.

Nel frattempo, i vertici dirigenziali della Trapani Shark hanno fatto pervenire sul tavolo della Federazione Italiana Pallacanestro una richiesta di rinvio del match con la Virtus Bologna, in programma domenica 4 gennaio.