Il Trapani Calcio cede Carriero, Ciotti e Negro

Il Trapani Calcio si sta preparando al primo match del 2026 con il Casarano in un clima complicato dalle incertezze societarie, che stanno alimentando l’inquietudine dei tifosi granata per il prosieguo della stagione.

Dopo la separazione con il direttore sportivo Andrea Mussi, la società di Valerio Antonini ha oggi annunciato i trasferimenti di tre componenti della prima squadra. Va alla Salernitana il centrocampista Giuseppe Carriero, dopo aver collezionato in maglia granata 36 presenze. Passa al Cosenza Pietro Ciotti (per lui 54 presenze, 3 reti e 3 assist con il sodalizio trapanese), mentre Stefano Negro andrà proprio al Casarano, dopo 16 presenze in granata. Tutti e tre i trasferimenti avvengono a titolo definitivo.

A Carriero, Ciotti e Negro l’FC Trapani Calcio augura le migliori fortune personali e professionali.

Nel frattempo, è stata annunciata per sabato 3 gennaio alle 12.45 la conferenza stampa con il mister Aronica in vista della presentazione del match di domenica pomeriggio al Provinciale.