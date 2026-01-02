I primi nati dell’anno in provincia di Trapani si chiamano Jana ed Enea

In provincia di Trapani i primi nati del 2026 sono stati i piccoli Jana ed Enea. La bimba è venuta alla luce alle 6.43 presso il reparto di ostetricia e ginecologia del “Sant’Antonio Abate” di Trapani. Un parto spontaneo per la mamma Aida (originaria di Marsala) con la nascitura dal peso di 3,300 kg, sebbene seguita come gravidanza a rischio per il sospetto di atresia delle vie biliari. Il maschietto, invece, è nato nel pomeriggio – alle 16.45 – presso il punto nascite dell’Abele Ajello di Mazara, accolto con emozione dalla mamma Giovanna.

Sono venuti alla luce nelle province orientali dell’isola i primi nati in Sicilia del 2026. Il messinese Alessandro Abate ha emesso il primo vaigito un minuto dopo la mezzanotte all’ospedale “Papardo”, regalando una gioia immensa ai genitori Miriana e Alessio.

Il primo fiocco rosa dell’isola a Catania, presso l’ospedale Garibaldi-Nesima, dove è venuta alla luce Zhoe, qualche istante dopo la mezzanotte. Il primo nato a Palermo è Samuele, partorito al reparto di neonatologia del Policlinico.

Sedici minuti dopo lo scoccare della mezzanotte il primo nato in provincia di Siracusa: si tratta di Salvatore, accolto con gioia dai genitori Alessia e Corrado all’ospedale “Di Maria” di Avola.