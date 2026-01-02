Custonaci: il 9 la cerimonia per intitolare un parco giochi a Giuseppe Montalto. Veneziano (Uilpa): “Doveroso ricordare agenti uccisi”

Il Comune di Custonaci il 9 gennaio intitolerà un parco giochi alla memoria dell’agente di polizia penitenziaria Giuseppe Montalto.

Soddisfazione a riguardo viene espressa dalla Uil, che ha ricordato come individuare spazi pubblici per ricordare le vittime di mafia sia un dovere di tutti. Giuseppe Montalto fu ucciso davanti alla casa del suocero quando scese dalla sua auto per portare una bombola di gas dentro casa, presenti la moglie incinta e la figlia di 10 mesi. Il delitto fu considerato un avvertimento dei vertici di Cosa nostra nei confronti del trattamento dei boss nelle carceri. Anni dopo un pentito, Francesco Milazzo, rivelò che fu ucciso perché aveva sequestrato un bigliettino fatto arrivare in carcere ai boss Mariano Agate, Raffaele Ganci e Giuseppe Graviano.

Dichiara Gioacchino Veneziano dell’Esecutivo Nazionale UILPA Polizia Penitenziaria: “Abbiamo inviato il 13 giugno 2024 una missiva al sindaco di Custonaci Fabrizio e alla sua giunta, affinché si individuasse una via, una piazza uno slargo da intitolare all’Agente di Polizia Penitenziaria Giuseppe Montalto ucciso per vile mano mafiosa il 23 dicembre 1995”.

“Il 27 gennaio scorso – prosegue il sindacalista della Uil di settore – la giunta Comunale di Custonaci l’ha deliberata positivamente, in seguito il 23 aprile il Prefetto di Trapani ha dato parere favorevole, così da completare il nostro unico scopo di fare conoscere alle generazioni future per il tramite anche a Custonaci meditante questo parco giochi, la storia di Giuseppe Montalto, cittadino di questa terra, valoroso appartenente alla Polizia Penitenziaria”.

“Ringraziamo il Comune di Custonaci – conclude Veneziano – e la celerità nel vedere realizzato quanto chiesto è frutto di sinergia tra Comune di Custonaci, Prefettura, UILPA Polizia Penitenziaria e Amministrazione Penitenziaria, auspicando infine, che altri amministratori di questa provincia individuino spazi pubblici per ricordare i poliziotti penitenziari caduti, poiché crediamo sia un dovere civico richiamare alla memoria tutte le vittime della criminalità organizzata”.