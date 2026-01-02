Comune di Marsala, va in pensione Giancarlo Marino

Va in pensione Giancarlo Marino, in servizio al Comune di Marsala dal 1988. Laurea in Giurisprudenza, inizia un breve periodo di attività all’Ufficio Contratti, poi alla Segreteria generale e al settore Sport. Successivamente, un lungo periodo all’Ufficio Stampa diretto da Nino Culicchia. Negli ultimi 15 anni ha prestato servizio all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, seguendo a Palazzo VII Aprile le attività in Aula e nelle Commissioni.

Il sindaco Massimo Grillo e il presidente Enzo Sturiano – a nome della Giunta e del Consiglio comunale – ringraziano il dottore Giancarlo Marino per il servizio pubblico reso nel corso della sua carriera lavorativa, augurandogli un sereno pensionamento e di dedicarsi pienamente alla sua famiglia.

Giancarlo Marino vanta anche una carriera giornalistica con ben 45 anni di iscrizione all’Albo, nel corso della quale è stato corrispondente del Giornale di Sicilia. Ha collaborato anche con altre testate (Il Vomere, Trapani Sera, L’Informatore Cittadino…) ed è stato corrispondente sportivo per “Il Tempo”, “Il Messaggero”, “Il Resto del Carlino”. Per lunghi anni giornalista radiofonico per RMC101, ha pure assunto la direzione responsabile di Radio Azzurra. Infine, ha fondato e diretto “Basket Sud” e “Sport News Marsala” negli anni in cui la Pallacanestro Marsala ha militato in B1 e A2.

Il saluto di Giancarlo Marino ai colleghi: “Dal 1988 ad oggi, ho apprezzato ogni istante di questa lunga esperienza lavorativa al Comune di Marsala: con tutti voi ho condiviso sfide, successi, ma anche momenti difficili come aver fronteggiato l’emergenza Covid che ci ha colpito, con la perdita dell’allora segretario generale Bernardo Triolo. Al centro del mio operato – nel mio piccolo – ho sempre messo il cittadino, la tutela dei più deboli, la contrarietà innata alle complicazioni burocratiche. Il mio pensiero, adesso, va a tutti voi, a chi è presente oggi e a chi ha fatto parte del mio percorso, alcuni dei quali non ci sono più. Saluto i sindaci e i consiglieri comunali con i quali ho avuto modo di collaborare, ringraziandoli per la fiducia e l’affetto dimostrato in tutti questi anni”.