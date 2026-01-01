Festività e potenziali ponti: tutto ciò che c’è da sapere sul 2026

Ad ogni anno che comincia c’è già chi ha sfogliato da tempo il calendario alla ricerca di ponti per programmare viaggi o semplici periodi di riposo dal tran tran quotidiano di questo 2026, che – com’è noto – non sarà bisestile (il 29 febbraio tornerà in calendario nel 2028).

In Sicilia si torna a scuola l’8 gennaio e si procede senza soste fino a metà febbraio. Il 14 è San Valentino, ma quest’anno è anche il sabato di Carnevale e, tradizionalmente, molti istituti scelgono di sospendere le attività didattiche per qualche giorno (c’è chi comincia il giovedì grasso, chi si limita al lunedì e al martedì grasso). Si prosegue fino alla Settimana Santa, che quest’anno cade un po’ in anticipo, tra il 28 marzo (domenica delle Palme) e il 6 aprile (Pasquetta).

Il 25 aprile, festa della liberazione, cadrà di sabato, mentre il 1° maggio (festa dei lavoratori) sarà di venerdì. Il 2 giugno sarà una festa della Repubblica con la cifra tonda dell’80° anniversario dal referendum costituzionale in cui gli italiani scelsero di archiviare la forma di governo monarchica per passare a quella repubblicana, eleggendo contestualmente l’Assemblea Costituente. Sarà un martedì e, verosimilmente, molti ne approfitterranno per un primo ponte estivo.

Ferragosto cadrà di sabato nel cuore dell’estate. In autunno Tutti i Santi (1° novembre) coinciderà con una domenica e l’indomani la Commemorazione dei Defunti sarà un lunedì.

Infine, martedì 8 dicembre c’è un altro potenziale ponte per l’Immacolata, prima del rush finale di fine anno: il 25 dicembre si festeggerà il Natale (di venerdì) e l’indomani Santo Stefano, mentre la notte di San Silvestro sarà giovedì 31, per chiudere l’anno e accogliere, dopo la mezzanotte, il 2027.