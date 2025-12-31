Spaccio di droga, i Carabinieri eseguono due arresti nel trapanese

Due soggetti, di 23 e 39 anni, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti dai Carabinieri della Stazione di Erice, col supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili di Palermo.

In seguito ad una mirata attività finalizzata alla prevenzione e repressione di reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari dell’Arma hanno proceduto alla perquisizione di un appartamento sito nei pressi della funivia.

Giunti sul posto, cinturato l’intero perimetro della palazzina popolare dove era stato notato un sospetto via vai di persone che sostavano all’interno pochi minuti, sono entrati all’interno dell’abitazione. Durante l’accesso, personale posto a cinturazione ha notato il 23enne lanciare dalla finestra del bagno sul retro un sacchetto in direzione del cortile condominiale sottostante.

L’involucro è stato occultato poi da un 39enne complice del citato giovane, ma è stato successivamente individuato e recuperato dai Carabinieri, grazie alla visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza.

All’interno sono stati trovati 36 grammi di hashish, un bilancino di precisione e oltre 400 euro in contanti in banconote di piccolo taglio tutto sottoposto a sequestro dai militari.

A seguito dell’arresto e dell’udienza di convalida, il 23enne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tutti i giorni della settimana mentre il 39enne è stato rimesso in libertà. Entrambi i soggetti erano noti alle forze dell’ordine per alcuni precedenti.