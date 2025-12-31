Marsala: cede l’asfalto in via Sibilla, chiuso un tratto di strada

Un cedimento della pavimentazione stradale di via Sibilla, nel tratto compreso tra via Santa Lucia e via Mergellina è stato accertato in seguito a un sopralluogo della Polizia Municipale. Al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità – e consentire, con urgenza, la messa in sicurezza dell’area interessata – la Polizia Municipale ha disposto la temporanea chiusura al transito veicolare di via Sibilla, nel suddetto tratto, per il periodo strettamente necessario al ripristino del manto stradale. Inoltre, al fine di bypassare il tratto interdetto, sono state apportate le seguenti modifiche alla circolazione veicolare:

a) Via Santa Lucia: inversione del senso unico di marcia nel tratto compreso tra via Sibilla e via delle Ninfe, con direzione verso via delle Ninfe;

b) Via delle Ninfe: inversione del senso di marcia nel tratto compreso tra via Santa Lucia e via Mergellina, con direzione verso via Mergellina;

c) Via Margellina: inversione del senso di marcia nel tratto compreso tra via Sibilla e via Santa Lucia, con direzione verso via Sibilla.