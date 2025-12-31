Il Consiglio comunale di Marsala ha approvato quattro debiti fuori bilancio e la revisione delle partecipate

E’ durata circa 40 minuti l’ultima seduta del Consiglio comunale di Marsala, tenutasi ieri pomeriggio a Sala delle Lapidi. I lavori sono stati caratterizzati dall’approvazione di quattro debiti fuori bilancio, sull’ultimo dei quali ha relazionato la dirigente Delia Fabriano. A seguire si è aperta la discussione sulla “Revisione periodica delle partecipate” (Terra dei Fenici, Tonni e Tonnare, Consorzio Universitario, Ente Mostra di Pittura…) su cui ha relazionato l’assessore Salvatore Agate. In particolare, l’assessore ha fatto riferimento alla necessità di affrontare nelle prossime settimane una nuova discussione sull’istituzione Marsala Schola, il cui mandato è in scadenza. Agate ha fatto presente che potrebbe essere necessario ragionare di una proroga, in modo da evitare disservizi di carattere funzionale per l’utenza. A seguire ci sono stati gli interventi critici dei consiglieri Flavio Coppola e Piergiorgio Giacalone, che hanno evidenziato la necessità di un approfondimento sull’effettivo funzionamento delle società partecipate. In particolare Giacalone, ha preannunciato che nei prossimi giorni, nel suo ruolo di presidente della commissione competente, presenterà la richiesta di un’indagine conoscitiva a riguarda. Subito dopo l’approvazione dell’atto, con voto unanime, il presidente Enzo Sturiano ha chiuso i lavori augurando Buon Anno al Consiglio e alla cittadinanza.