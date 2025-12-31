Addio alle Stelle del 2025: ecco i grandi personaggi che ci hanno lasciato

Il 2025 si chiude con un lungo elenco di lutti che hanno segnato il mondo dello spettacolo, della musica, della moda, della televisione e della cultura. Da icone hollywoodiane a leggende della musica italiana e internazionale, passando per stilisti, conduttori TV e figure religiose, numerosi personaggi famosi sono scomparsi, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori dei fan e nella storia contemporanea.

Il Lutto per Papa Francesco, Ornella Vanoni, Pippo Baudo e le icone italiane

Tra le perdite più clamorose spicca la scomparsa di Papa Francesco, leader spirituale per miliardi di fedeli, che ha lasciato il mondo nel 2025 dopo un pontificato rivoluzionario. L’Italia piange Ornella Vanoni, la voce immortale della musica italiana con successi come “L’appuntamento” e “Un sorriso dentro”, morta a 91 anni dopo una vita di emozioni cantate, icona di eleganza e passione artistica. Pippo Baudo, il “re della TV” con oltre 50 anni di carriera tra Sanremo, Rischiatutto e innumerevoli prime serate, se n’è andato a 90 anni, lasciando un’eredità di eleganza e professionalità che ha definito generazioni di italiani davanti al piccolo schermo. Lo stilista Giorgio Armani, padre del Made in Italy nella moda, è deceduto il 4 settembre a 91 anni per insufficienza epatica fulminante, dopo un ricovero per infezione polmonare. Anche Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano con due Roland Garros (1959 e 1960), se n’è andato il 1° dicembre a 92 anni, dopo aver perso il figlio Giorgio a luglio. Il fotografo Oliviero Toscani, noto per le sue campagne provocatorie, è tra i primi addii dell’anno.

Stelle di Hollywood e del cinema: Val Kilmer, Michael Madsen e oltre

Il cinema piange Val Kilmer, l’indimenticabile Batman e Iceman di Top Gun, morto il 1° aprile a 65 anni. Michael Madsen, volto tarantiniano di Le Iene e Kill Bill, è spirato a 67 anni. Tra gli altri attori, Robert Redford, Gene Hackman, Diane Keaton – tutti vincitori di oscar – e David Lynch hanno chiuso il sipario su carriere leggendarie. Leslie Charleson di General Hospital è mancata a 79 anni, mentre Bill Byrge, partner di Jim Varney in Ernest, se n’è andato a 86 anni.

Leggende della musica: da Ozzy Osbourne a Roberta Flack

La musica ha perso giganti come Ozzy Osbourne, il Principe delle Tenebre dei Black Sabbath, morto il 22 luglio a 76 anni. Roberta Flack, interprete di Killing Me Softly, è deceduta il 24 febbraio a 88 anni. Sly Stone, pioniere del funk con Sly & the Family Stone, ha lasciato questo mondo il 9 giugno a 82 anni per COPD. Tra le altre icone, Brian Wilson dei Beach Boys, D’Angelo e Sam Moore di Sam & Dave (89 anni).

Altre figure note, televisive e soap opera stars

Il mondo delle soap vede la fine di Francisco San Martin (Days of Our Lives, 39 anni, suicidio), Anne Burrell, Malcolm-Jamal Warner e Michelle Trachtenberg. Mario Vargas Llosa, premio Nobel della letteratura, e Eleonora Giorgi completano un anno di addii dolorosi. Anche Jeff Baena, The Vivienne e Angie Stone sono tra le vittime del 2025.

Questi lutti ricordano la fragilità della vita, anche per chi ha illuminato il palco mondiale con talenti unici come quello di Ornella Vanoni e Pippo Baudo. Il 2025 passerà alla storia non solo per le loro opere, ma per l’eredità indelebile lasciata a generazioni future.