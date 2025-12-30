Movida a Marsala, la Commissione boccia il regolamento proposto dalla Giunta e presenta un nuovo testo

Sedute di fine anno per il Consiglio comunale di Marsala. Ieri pomeriggio, è stata avviata con la votazione e l’approvazione della proposta deliberativa riguardante la “Modifica della Convenzione relativa alle opere di urbanizzazione”, su cui si era già svolta la discussione nella scorsa seduta, con relazione affidata al consigliere Gabriele Di Pietra. Subito dopo, è stata avviata la trattazione del “Regolamento Movida”, illustrato da Leo Orlando (presidente della Commissione Attività produttive). Lo stesso ha affermato che – di fatto – è stato interamente riscritto l’atto proposto dalla Giunta Grillo. In particolare Orlando ha evidenziato aspetti poco chiari nel testo originario, sottolineando il lavoro di confronto attuato dalla Commissione con dirigenti e funzionari dell’ente comunale, che ha consentito di arrivare a un regolamento che tiene conto della necessità di coniugare vivibilità urbana, tutela dei residenti e diritto al lavoro degli operatori del settore. Sul punto, successivamente, ha preso la parola il dirigente Giuseppe D’Alessandro, comandante della Polizia Municipale, fornendo chiarimenti tecnici sull’atto. A seguire, è pure intervenuto Di Pietra aggiungendo ulteriori dettagli sulla nuova regolamentazione, presentando al riguardo un sub-emendamento che prolunga fino alle 2 il limite orario alle emissioni sonore per il sabato e i pre-festivi. Tenuto conto che occorreva esprimere un parere tecnico sullo stesso emendamento anche da parte del Suap, la discussione è stata momentaneamente sospesa.

Nel frattempo, il presidente Enzo Sturiano, ha avviato la trattazione di alcuni debiti fuori bilancio. Dopo l’approvazione dei primi due, sul terzo – all’atto della votazione – è venuto meno il numero legale. La seduta, pertanto, è stata riconvocata – come da Regolamento – dopo un’ora. Alla ripresa dei lavori, è stata ancora registrata la mancanza del numero legale e, pertanto, la seduta è stata rinviata a questo pomeriggio alle ore 16.