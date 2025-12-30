Marsala: il concerto de Le Vibrazioni si terrà in Piazza della Vittoria

Le Vibrazioni cominciano il 2026 da Marsala, con un concerto che si svolgerà in Piazza Della Vittoria (ore 21) venerdì 2 gennaio. Inizialmente lo spettacolo era previsto in Piazza della Repubblica, in uno spazio – già gremito di pubblico per il concerto di Lello Analfino, domenica scorsa – che viste le attese, potrebbe risultare insufficiente per il gruppo di “Dedicato a te”. Da qui la scelta della più ampia Piazza Della Vittoria (conosciuta anche come “Porta Nuova”) condivisa con gli organizzatori che – tra l’altro – hanno fatto presente la probabile partecipazione al concerto di diversi fan club, con numerosi appassionati provenienti da fuori provincia. Lo spostamento in Piazza Della Vittoria, pertanto, consentirà un accesso più agevole al concerto e una maggiore sicurezza per tutti, tenuto conto altresì dell’ingresso libero per assistere al live de Le Vibrazioni.