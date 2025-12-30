Il Pd di Marsala: “Incuria e degrado a pochi metri dalla nuova piazza Unità d’Italia”

Il Circolo del Partito Democratico di Marsala, guidato dalla segretaria Linda Licari, esprime profonda preoccupazione e ferma critica nei confronti dell’Amministrazione guidata dal sindaco Grillo. In particolare, si evidenzia “il paradossale contrasto tra le recenti inaugurazioni in pompa magna e l’abbandono sistematico del resto del patrimonio urbano”.

“Mentre si tagliano nastri per la nuova Piazza Unità d’Italia – scrive il circolo dem di Marsala – a pochi metri di distanza il lungomare offre uno spettacolo di incuria inaccettabile. Le aiuole, che dovrebbero rappresentare il biglietto da visita della nostra città, sono da tempo ostaggio di una vegetazione selvaggia: le siepi di lantane, non potate e trascurate, trasbordano dai marciapiedi invadendo il passaggio pedonale e impedendo la libera circolazione dei cittadini e dei turisti. È inutile vantarsi di nuove opere se non si è in grado di garantire l’ordinaria manutenzione di ciò che già esiste. ll decoro urbano non è un optional, ma un diritto dei cittadini e un dovere dell’amministrazione”.

Questo il cosiddetto “quadro del degrado” che il Pd di Marsala descrive intorno alla zona del Monumento ai Mille, parlando di mobilità fallimentare (“la stazione di bike sharing nel parcheggio adiacente è fuori servizio e lasciata all’incuria, trasformandosi in un’area di parcheggio selvaggio per le auto, a testimonianza del totale fallimento delle politiche di mobilità sostenibile”); rifiuti e strutture fantasma (“un gazebo abbandonato nei pressi del Monumento è diventato un vero e proprio ricettacolo di spazzatura, degradando l’immagine di un sito di alto valore storico”); verde incolto (“tutta l’area verde compresa tra il Monumento e la zona di raccolta rifiuti del porto versa in condizioni di totale abbandono”).

Per il Pd lilibetano “questo scenario di incuria stride fortemente non solo con la nuova Piazza Unità d’Italia, ma anche con la presenza del vicino Parco Giochi, creando un “effetto macchia di leopardo” che “penalizza l’intera vivibilità della zona costiera”.

Alla luce di ciò, il circolo del Partito Democratico di Marsala e la segretaria Linda Licari chiedono al sindaco Grillo e all’assessorato competente un intervento immediato di potatura, pulizia e ripristino della funzionalità dei servizi di mobilità. “Non bastano i proclami: Marsala merita cura quotidiana, non solo parate inaugurali”.