Famiglia marsalese dona alla Caritas un panettone di 20 chili

Un gesto di solidarietà e vicinanza concreta verso le persone in difficoltà. Nella giornata di oggi la famiglia Episcopo ha donato alla Caritas di Marsala un panettone da 20 chili, realizzato e fabbricato da bar Esmeraldos, simbolo di condivisione e attenzione verso chi vive un momento di fragilità.

A fare da tramite e promotore dell’iniziativa è stato il consigliere comunale Lele Pugliese, che ha organizzato l’incontro e reso possibile la consegna del dono, sottolineando l’importanza di piccoli e grandi gesti capaci di portare calore umano e speranza, soprattutto in un periodo segnato da difficoltà economiche e sociali.

«È un segno semplice ma sincero – è stato sottolineato – che vuole testimoniare la vicinanza della comunità a chi oggi fatica ad andare avanti. La solidarietà passa anche da questi gesti, che riscaldano il cuore e rafforzano il senso di comunità».

La Caritas di Marsala ha accolto con gratitudine l’iniziativa, ribadendo quanto sia fondamentale il sostegno del territorio per continuare a offrire aiuto e supporto a chi ne ha più bisogno.