“V canto Massimo”, tributo a Ranieri al Don Bosco di Marsala

L’Auditorium Cine Don Bosco di Marsala il 4 gennaio, alle ore 18, ospiterà “V canto Massimo”, tributo alla carriera di Massimo Ranieri. Si tratta di uno spettacolo scritto e interpretato dall’artista marsalese Pietro Rallo, che attraverserà i grandi successi dell’interprete napoletano, da “Rose rosse” a “Se bruciasse la città”, da “Erba di casa mia” a “Perdere l’amore”, fino ai classici napoletani come “Reginella”. In due tre pezzi, ci sarà un momento chitarra e voce con il musicista Gino De Vita. “Sin da piccolo mi sono appassionato a Massimo Ranieri – ci racconta Pietro Rallo -. Da bambino ero molto vivace e mio padre per calmarmi mi faceva addormentare con le canzoni di Ranieri. Una passione che poi è cresciuta insieme a me, tra il canto, il palco, e le mie tante e disparate attività, come gli sport estremi. Ho scelto come compagno di viaggio Gino De Vita perchè in passato abbiamo lavorato insieme in tour. E chissà, magari in questo spettacolo non mancheranno i colpi di scena…”. I biglietti, al costo di 15 euro, sono disponibili in prevendita su 18tickets.it.

Pietro Rallo e Gino De Vita