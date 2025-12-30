Altissima tensione tra Antonini e la Federazione. Il presidente: “Mi devono ridare i punti”. La Fip: “Sta ledendo l’immagine dell’intero movimento”

Continua la battaglia mediatica di Valerio Antonini per la restituzione dei punti di penalizzazione delle sue squadre (Trapani Shark e Trapani Calcio). Nell’ultima diretta andata in onda sui social ieri sera, l’imprenditore laziale ha affermato che è pronto a esibire un documento dell’Agenzia delle Entrate che certifica la regolarità dei pagamenti dell’Iva e di non avere pendenze nemmeno per quanto riguarda Irpef e Inps. “Non avanza un euro nessuno da questo presidente…E questo significa che ci devono ridare i punti subito”, ha tuonato Antonini, addebitando le ultime sconfitte degli Shark (a Sassari e in casa con il Varese) al blocco dei tesseramenti disposto dalla Federazione e minacciando di ritirare le squadre dal campionato se le penalizzazioni non verranno ritirate. Tra un turpiloquio e una sequela di insulti all’indirizzo di chi lo ha isolato nel territorio trapanese, Antonini ha poi concluso la diretta affermando: “Non auguro a nessuno, nemmeno al nemico più nemico, di passare quello che ho passato io negli ultimi mesi”. Sullo sfondo restano le indiscrezioni filtrate dopo la gara con il Varese, che potrebbero portare anche alla decisione di non presentare la squadra a Bologna, per la sfida del 4 gennaio con la Virtus.

La giornata di ieri, tuttavia è stata segnata anche da una durissima nota della Federazione Italiana Pallacanestro, che non sembra assolutamente preludere a una soluzione positiva per la società trapanese di A1: “Il Consiglio federale, riunitosi in data odierna in via straordinaria, in merito alla posizione della società Trapani Shark, nel condividere la fermezza con la quale la Federazione ha sinora gestito la vicenda, finalizzata ad esigere il rispetto di tutte le regole di partecipazione al massimo campionato, escludendo qualsiasi retorica di “volontà persecutoria”, ha altresì convenuto all’unanimità che il comportamento assunto dalla Società stia gravemente ledendo l’immagine dell’intero movimento, e ha conferito al Presidente federale ampio mandato per individuare e porre in essere ogni iniziativa, anche di carattere legale, utile alla sua salvaguardia. Il Consiglio federale ha inoltre invitato la Lega Basket Serie A, ad assumere ogni decisione di carattere endoassociativo atta ad evitare che la credibilità del massimo campionato venga ulteriormente posta in seria e grave crisi“.