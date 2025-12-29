Saldi invernali dal 3 gennaio al 15 marzo. Confcommercio Sicilia: “Ci aspettiamo una buona affluenza”

Tornano i saldi invernali, un appuntamento particolarmente atteso da tanti consumatori, alla ricerca di promozioni e occasioni per rinnovare il guardaroba familiare. Confcommercio Sicilia annuncia che nell’isola gli sconti presso gli esercizi commerciali cominceranno il prossimo 3 gennaio e si protrarranno fino al 15 marzo. Il presidente Gianluca Manenti coglie l’occasione per soffermarsi anche sui dati relativi ai consumi natalizi, che appaiono incoraggianti, seppur in un contesto economico complesso. “La crescita dell’1,9% dei consumi a livello regionale rispetto al 2024 riflette – le parole di Manenti – una ritrovata fiducia, spinta anche dall’utilizzo delle tredicesime. Tuttavia, la spesa media per i regali si è attestata su cifre più contenute, tra i 190 e i 200 euro, segno di una gestione più oculata del budget familiare, complice l’effetto dei rincari”. Tra i protagonisti degli acquisti natalizi, a livello regionale, si segnalano i prodotti enogastronomici (18,5%), gli articoli per la cura della persona (14,1%), seguiti da abbigliamento e calzature (12,2%), elettronica, abbonamenti streaming e gioielli. Manenti sottolinea come il ritorno al commercio fisico abbia rappresentato uno dei trend più significativi: “Il 64% dei consumatori ha scelto di fare acquisti nei negozi di prossimità, segno che l’esperienza diretta resta fondamentale. Anche l’uso dell’Intelligenza artificiale per orientare le scelte d’acquisto sta crescendo, ma il contatto umano e la fiducia nel commercio locale rimangono pilastri importanti”.

Guardando ai saldi invernali, Manenti aggiunge: “Ci aspettiamo, adesso, a partire da sabato, una buona affluenza. Oggi il consumatore è più attento e mira a investire su prodotti di qualità, approfittando delle offerte per acquistare ciò che durante l’anno risulta più oneroso. Invitiamo, però, tutti a fare attenzione alle promozioni ingannevoli e a verificare la trasparenza dei prezzi esposti, ricordando che per legge deve essere indicato il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni”. Confcommercio Sicilia chiarisce, poi, che nell’isola è possibile effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno, offrendo così maggiori opportunità sia ai consumatori che agli esercenti.