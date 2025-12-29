XII Memorial “Piero Scardino”, il video della serata al Teatro Sollima di Marsala

Si è svolto il 22 e 23 dicembre il XII Memorial “Piero Scardino”, organizzato dal Movimento Artistico Culturale – MAC Città di Marsala con Vincenzo Scardino. Il Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” ha ospitato il primo giorno un pomeriggio musicale con le band delle scuole del territorio, mentre il 23 una serata ricca di artisti e con due ospiti d’eccezione, il musicista Roberto Dell’Era (Afterhours, Calibro 35, Le Vibrazioni, ecc.) e la pianista latin jazz Chiara Navarra. A Salire sul palco la blues band Kinisia, il cantautore Ninni Arini con un nuovo progetto inedito con il co-autore Paolo Navarra (accompagnato dal contrabbassista Francesco Asaro), il gruppo folkloristico Marsala Antica, il duo pop-cantautorale formato da Nino Giattino e Ernesto Barraco (con il bassista Francesco Giammartino), il blues di Lauroja & band, i CR Jazz Trio e le loro improvvisazioni, Roberta Genna & Dario Salerno tra le sonorità fado, gli Slowhands e il loro groove, il Pink Floyd Tribute formato da studenti del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri”. A presentare la serata, Claudia Marchetti (Marsala C’è, itacanotizie.it). Grande partecipazione di pubblico per una serata ricca di note, ricordi ed emozioni nel solco tracciato dalle grandi passioni di Piero Scardino, che ci ha lasciato da tanti anni ma che non smette mai di essere ricordato da quanti lo portano nel cuore.

GUARDA IL VIDEO DELLA SERATA – SPECIALE FIORI DAL CORO

video-servizio di Marco Messineo

SPECIALE ITACA DAL PALCO

ph. Peppe Farina