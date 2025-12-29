Marsala: prorogata fino al 31 gennaio la chiusura di via Verdi

Ulteriore proroga dell’ordinanza che dispone la chiusura parziale della via Verdi. L’intervento di rigenerazione urbana avviato la scorsa estate non si è ancora concluso e, di conseguenza, l’amministrazione comunale marsalese ha ritenuto necessario prorogare i termini della precedente ordinanza fino al 31 gennaio 2026, al fine di proseguire i lavori in sicurezza. In particolare, il tratto interessato dalla chiusura è quello compreso tra l’incrocio con via dello Sbarco e l’intersezione con via Emanuela Loi (lato mare). Verrà garantito l’accesso ai passi carrai ai residenti dell’area, ma a tener conto dell’ordinanza dovranno essere soprattutto gli utenti dei plessi scolastici della zona (Verdi, Piazza, Matteotti) che non potranno sostare nella zona delimitata dal cantiere.