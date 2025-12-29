Marsala: l’amministrazione potenzia il corpo di Polizia Municipale con nuove assunzioni

Lo scorso maggio il bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 6 agenti di Polizia Municipale al Comune di Marsala, in servizio dal prossimo mese. Oggi, l’ulteriore potenziamento con 11 agenti assunti per un periodo di cinque mesi, con contratto a tempo pieno. La deliberazione della Giunta Grillo conferma il programma di incremento del Corpo della Polizia locale, nell’ambito del piano triennale di fabbisogno del personale messo a punto nel corso del corrente anno.

L’assunzione a tempo determinato è stata resa possibile dallo scorrimento della graduatoria del suddetto concorso a 6 posti, tenuto conto che la stessa graduatoria resta valida per tre anni.

Il sindaco Massimo Grillo e l’assessore Donatella Ingardia hanno dichiarato a riguardo: “Nel rispetto dei vincoli finanziari imposti dalla legge, siamo riusciti a rafforzare l’organico degli Agenti che, com’è noto, assolvono molteplici compiti connessi al controllo del territorio, a cominciare dalla sicurezza, il decoro e la vivibilità in città. Grazie all’impegno di tutti, siamo giunti in tempi brevi a questa nuova assunzione cui, compatibilmente con le risorse in bilancio, potrebbe seguire nel 2027 l’ulteriore immissione in servizio a tempo indeterminato di altri 11 agenti. Non dimentichiamo che l’ultimo concorso in Polizia risale agli anni ‘90”.

L’ingresso in organico per cinque mesi degli agenti, con decorrenza odierna, è stato disposto con provvedimento del dirigente Giuseppe D’Alessandro, comandante della Polizia Municipale di Marsala.