Maltempo in Sicilia: allerta gialla con pioggia e vento nel trapanese

Continua ad essere estremamente variabile il meteo in questa fase finale del 2025. La giornata di domani, martedì 30 dicembre, sarà segnata dal maltempo, soprattutto in alcune zone dell’isola. Di conseguenza, la Protezione Civile Regionale ha disposto l’allerta gialla nelle province di Trapani, Palermo e Messina, lungo la fascia centro-settentrionale. In particolare, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su zone occidentali settentrionali e meridionali, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su zone tirreniche e nord-orientali. Ci sarà anche vento, tendenzialmente forte da nord ovest e i mari saranno molto mossi. Senza variazioni di rilievo le temperature.