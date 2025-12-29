Il 3 gennaio al Teatro Impero il Concerto di Capodanno di Marsala

Torna a Marsala il Concerto di Capodanno. L’evento, in programma sabato 3 gennaio alle ore 18 al Teatro Impero, è organizzato dall’Accademia Beethoven, guidata dal presidente Giuseppe Lo Cicero e si avvale del patrocinio del Ministero della Cultura, dell’Assessorato Regionale allo Spettacolo e del Comune di Marsala.

Sul palco saliranno cinquantacinque maestri d’orchestra della Compagnia Sicilides Musae, Orchestra Sinfonica che unisce veterani e giovani talenti, diretti da Gioacchino Zimmardi. Il maestro palermitano, formatosi al Bellini di Palermo, guiderà il pubblico attraverso un flusso sonoro che spazia dal rigore classico alla seduzione delle colonne sonore epiche.

Il programma si aprirà con la Sinfonia dal Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, per poi lasciare spazio alla grazia del Valzer dei fiori da Lo Schiaccianoci di Čajkovskij e l’energia della Danza ungherese n. 5 di Brahms. Il soprano ungherese Nati Katai interpreterà la Casta Diva dalla Norma di Bellini, mentre la tradizione viennese sarà protagonista con Sul bel Danubio blu di Johann Strauss figlio. Seguirà l’omaggio al cinema d’autore: il Valzer brillante da Il Gattopardo di Nino Rota vedrà l’ingresso del Corpo di Ballo della Compagnia Nazionale di Danza Storica, diretto da Nino Graziano Luca. La potenza vocale tornerà protagonista con il tenore Piero Lupino Mercuri, che affronterà il Nessun dorma di Puccini, mentre il viaggio emozionale toccherà le corde del cuore con i temi di Ennio Morricone per Nuovo Cinema Paradiso e la galoppata epica de L’estasi dell’oro, senza dimenticare il divertimento ritmico di The Typewriter di Leroy Anderson. Dopo la leggerezza di Vita d’artista e il malinconico Valzer del commiato di Rota, la serata si chiuderà con il brindisi della Traviata di Verdi, Libiamo ne’ lieti calici, in un duetto tra Katai e Lupino Mercuri.

Il presidente Giuseppe Lo Cicero ha voluto lanciare un invito diretto a tutto il pubblico: “Accademia Beethoven vi invita a questo Concerto di Capodanno unico per Marsala. Avremo sul palco cinquantacinque maestri, solisti d’eccellenza e una danza d’epoca mai vista prima in queste dimensioni. Affrettatevi al Teatro Impero perché i posti più ambiti finiscono in fretta: prenotate subito per iniziare il 2026 con la magia della musica eterna”. I biglietti variano dai 25 euro per la poltronissima ai 10 euro per la galleria. Le prenotazioni sono aperte online su Tickettando, presso l’agenzia “I Viaggi dello Stagnone” in via dei Mille 65 a Marsala, oppure chiamando il numero 3206905330.