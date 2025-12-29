Basket: Trapani perde in casa l’ultimo match dell’anno

Seconda sconfitta consecutiva per la Trapani Shark, che cede in casa contro il Varese con il punteggio di 88 a 95, chiudendo nel peggiore dei modi l’anno. I granata non perdevano a Trapani da 7 mesi.

La prima metà del match è stata complessivamente più equilibrata, con i lombardi che hanno chiuso il primo quarto in vantaggio di tre punti (19-22) e i padroni di casa il secondo (26-25). Varese ha poi effettuato un allungo rivlatosi decisivo nel terzo quarto (19-27) che ha complicato il ritorno degli Shark nell’ultimo parziale (24-21). Trapani resta dunque a 15 punti in classifica, attualmente al sesto posto, mentre la vittoria nell’ultimo match del 2025 consente a Varese di salire all’undicesimo posto con 11 punti. Si riparte il 4 gennaio, con la trasferta a Bologna a casa della Virtus.

IL TABELLINO DEL MATCH

Parziali: (19-22; 26-25; 17-27; 24-21).

Trapani Shark : Eboua 7, Cappelletti 3, Notae 6, Ford 8, Arcidiacono 15, Rossato 7, Pugliatti 2, Petrucelli 13, Sanogo 10, Patti ne, Hurt 17.

Openjobmetis Varese: Stewart 2, Alviti 16, Moore 10, Villa ne, Assui 6, Nkamhoua 12, Iroegbu 17, Librizzi 17, Renfro 15, Bergamin ne, Ladurner ne, Freeman.

Allenatore: Ioannis Kastritis.

Assistenti: Matteo Jemoli, Federico Renzetti.