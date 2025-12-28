Ad aprile stage con la campionessa Vanessa Ferrari all’Asd Marsala Gym Lab

L’Asd Marsala Gym Lab chiudere il 2025 con lo stage con la campionessa olimpica Vanessa Ferrari. Fa la storia della ginnastica artistica italiana già nel 2006 proclamandosi la prima ginnasta italiana campionessa del mondo. Vanta nel palmarès internazionale la medaglia di argento al corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020, un oro, un argento e tre bronzi mondiali, quattro ori, tre argenti e quattro bronzi europei, sei ori, tre argenti e cinque bronzi in coppa del mondo. Un esempio di tenacia, determinazione, costanza e forza. Una carriera sportiva non semplice, costellata di successi ma anche di infortuni dai quali ne è sempre uscita come una vera cannibale. Il suo passaggio da atleta ad allenatrice ha fatto sì che allenarsi con lei, una delle icone italiane e internazionali più ammirate nel mondo della ginnastica artistica, diventasse il sogno di ogni ginnasta ma anche un onore per tutti i tecnici che ne condividono la stessa passione.

Nasce così la volontà della dirigenza dell’Asd Marsala Gym Lab di invitare la campionessa Vanessa Ferrari per uno stage olimpico che si terrà a Marsala dal 2 al 3 aprile 2026 e che sarà aperto a tutte le ginnaste a partire dai 6 anni, tramite le società e con i propri tecnici o in maniera individuale.

Un regalo che l’Asd Marsala Gym Lab, a otto anni dalla sua costituzione, vuole farsi per aver chiuso il 2025 con un palmarès Federale eccezionale fatto di 20 ori, 21 argenti e 8 bronzi nelle competizioni silver regionali, 2 ori regionali e 37° italiano Gold Allieve A2, 1 oro Duo silver nazionale e altresì per aver partecipato con dedizione, impegno e professionalità alle competizioni promozionali Endas e a tutte le attività del Centro Tecnico Regionale invernali ed estive, all’attività non competitiva SuperGym GAF e ai diversi collegiali intersocietari contribuendo ad arricchire il bagaglio sportivo e umano di ogni atleta.