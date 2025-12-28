Sigel Marsala Marathon il 26 aprile 2026: al via alle iscrizioni

E’ stata avviata la macchina organizzativa della seconda edizione della Sigel Marsala Marathon, che si correrà nella città lilybetana il 26 aprile 2026. Entro il 31 dicembre infatti si potrà ancora aderire a una quota super agevolata di appena 20 euro, prezzo che nessuna maratona sul territorio italiano può garantire. Ma non solo: gli organizzatori hanno pensato anche a un’innovativa iniziativa. Se ci si iscrive in 3 della stessa società, si ha diritto a un quarto pettorale in omaggio, anche per atleta non dello stesso club. Il costo totale diventa quindi di 60 euro, appena 15 a testa. Una cifra irrisoria per prendere parte a una delle gare più affascinanti dell’intero panorama nazionale.

Sono già tantissimi coloro che hanno approfittato della situazione, ma c’è ancora qualche giorno per fare un regalo di Natale davvero speciale e prendere parte a una gara che nel 2026 cambierà completamente pelle, con un percorso non più a circuito, ma che si sviluppa attraverso tutto il litorale, andando a toccare la Riserva Naturale dello Stagnone, candidata a essere Patrimonio dell’Unesco per poi ritornare verso il centro città e svilupparsi sulla parte sud verso il Comune di Petrosino, fino al ritorno verso il traguardo, posto come la partenza in Piazza della Vittoria, una delle quattro porte del centro storico marsalese. Un percorso che racconta la storia lunga 2.300 anni della città, l’importanza delle sue radici fra Fenici e Romani, come anche del suo apporto nel Risorgimento. Partenza alle ore 8:45 sia per la maratona che per la mezza, che prosegue il glorioso cammino della Maratonina del Vino. Gli organizzatori della Pol.Marsala Doc stanno definendo il regolamento ma soprattutto il programma del lungo weekend, che conterrà sicuramente anche iniziative turistiche come visite alle cantine. Per informazioni: Pol.Marsala Doc, https://www.marsalamarathon.it/