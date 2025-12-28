Scacchi: il marsalese Nicolò Licari si laurea campione provinciale Blitz

Si è svolta a Selinunte il 21 dicembre scorso, un’intensa giornata di scacchi con il Campionato Provinciale Blitz e il Campionato Provinciale Rapid, due tornei disputati rispettivamente nella mattinata e nel pomeriggio, caratterizzati da ritmi di gioco veloci, grande concentrazione e spettacolo sulla scacchiera. L’evento è stato organizzato dalla Delegazione Provinciale, capitanata da Domenico Buffa, in collaborazione con il Circolo del Re di Castelvetrano, che hanno curato con attenzione lo svolgimento delle competizioni. La Lilybetana Scacchi di Marsala ha preso parte alla manifestazione con un nutrito e competitivo gruppo di giocatori – 7 partecipanti sia nel Blitz che nel Rapid – distinguendosi in maniera netta e dominando entrambe le competizioni con risultati di assoluto rilievo.

Nel Campionato Provinciale Blitz, il podio assoluto ha visto al 3° posto Ruggia Samuele, al 2° posto Fontana Giulioe al 1° posto Licari Nicolò’, che grazie a questo successo si è laureato Campione Provinciale Blitz. Per quanto riguarda i premi di fascia, il Primo premio Under 10 è stato conquistato da Fontana Edoardo, mentre il Premio Over 50 è andato a Campo Renato, anch’egli portacolori della Lilybetana. Nel Campionato Provinciale Rapid del pomeriggio, altrettanto prestigiosi i risultati. Il podio assoluto ha visto al 3° posto Fontana Edoardo, al 2° posto Licari Nicolò’ e al 1° posto Gigante Giovanni, vincitore del titolo provinciale Rapid. Anche in questo torneo non sono mancati i riconoscimenti per le fasce: il Primo premio Under 10 è stato assegnato a Fazio Samuele, giovanissimo talento lilybetano capace di imporsi su numerosi giocatori più esperti, confermando l’ottimo lavoro svolto sul vivaio marsalese. Una giornata estremamente positiva per la Lilybetana Scacchi, che chiude l’anno con risultati di grande prestigio, a testimonianza della crescita costante dei propri atleti e dell’elevato livello raggiunto sia nel settore giovanile sia in quello senior a livello provinciale.