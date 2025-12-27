Al Teatro Rivoli di Mazara “Comici in Palazzo” il 29 dicembre

L’associazione Cunabula dopo il successo di “Big Comedy Ring Show 2”, rilancia un nuovo appuntamento tutto da ridere al Teatro Rivoli di Mazara del Vallo. Il prossimo 29 dicembre, ore 21.15, andrà in scena “Comici in Palazzo” sempre nello spazio teatrale della Città del Satiro. Vista la grande richiesta, l’organizzazione consiglia di non attendere l’ultimo minuto. I biglietti sono già disponibili:
- Online: sulla piattaforma VivaTicket (Link diretto all’acquisto).
- Punto vendita fisico: presso il Bar Stazione di Mazara del Vallo (biglietteria autorizzata).
- Bonus: È possibile acquistare i ticket utilizzando la Carta del Docente.