Scuola che cambia, scuola che cresce: l’Itet Garibaldi di Marsala e le nuove sfide educative. VIDEO

Scuola ed educazione sono tasselli fondamentali per la crescita sociale ed economica di un Paese. Davanti a un sistema che cambia approcci e modalità, che amplia competenze e opportunità, abbiamo voluto ascoltare la voce di chi ha fatto della realtà scolastica e delle sfide educative la sua quotidianità. Abbiamo pertanto intervistato la dott.ssa Loana Giacalone, dirigente dell’Itet Garibaldi di Marsala.

Dirigente, da quest’anno l’Itet Garibaldi e l’Industiale sono diventati un solo istituto. Come si sono integrate queste due realtà?

Già durante l’estate ho avviato un prezioso dialogo con alcuni docenti dell’Industriale che, anche adesso, continuano a essere i miei riferimenti. Un altro tassello si è così aggiunto alla storia dell’Itet che ha avuto, negli ultimi anni, una gestione particolarmente articolata con il trasferimento nella sede in Via Dante e l’avvio di nuovi indirizzi quali Sistema Moda e Meccanica, Meccatronica ed Energia. Tante novità che hanno portato a risultati entusiasmanti e lusinghieri in termini di affezione dei nostri studenti e delle nostre famiglie.

Come sono stati accolti dagli studenti i nuovi indirizzi da lei citati?

Il primo a debuttare è stato Sistema Moda. A un istituto tecnico come il nostro mancava l’aspetto artistico. Abbiamo sempre cercato di coltivarlo atttraverso progetti trasversali e interdisciplinari, ma occorreva qualcosa che potesse rispondere alle aspirazioni delle studentesse del territorio. La scommessa è stata vinta. Abbiamo già una quarta classe e pochi giorni fa abbiamo festeggiato il Natale con una sfilata delle loro creazioni. Meccanica, Meccatronica ed Energia ha trovato invece il compagno ideale negli indirizzi dell’Industriale. Per rafforzare ulteriormente questa sinergia, abbiamo voluto allocare il corso nella sede di Via San Giovanni Bosco, in modo che gli indirizzi possano lavorare insieme. Recentemente si è aperta la possibilità di far collaborare con loro anche Sistema Moda all’interno dei laboratori di riproduzione delle stampanti 3D in un’ottica ancora più professionalizzante.

Quali progetti state portando avanti con i fondi del PNRR?

Abbaiamo acquistato materiale tecnologico e digitale e formato i docenti al loro utilizzo. Adesso, grazie al Pnrr – Pcto all’estero, porteremo i ragazzi in tutta Europa, permettendogli di collaborare con le aziende del posto. Abbiamo appena chiuso un Poc Orientamento che ha coinvolto 200 ragazzi in laboratori di vario genere: turismo, fabbricazione digitale, economia, diritto. Ognuno di essi era legato al territorio attraverso la presenza di professionisti a scuola o incontri in azienda. La mobilità è iniziata con due Erasmus in Turchia e altri ne verranno. Le collaborazioni con le scuole ci permettono di venire in contatto con esperienze e ambienti didattici nuovi che fungono da spunto per lavorare meglio nel futuro.

E’ tempo d’iscrizione al prossimo anno scolastico. Cosa possiamo consigliare ai giovani studenti per aiutarli a individuare il percorso più adeguato a ciascuno?

Già da qualche anno portiamo le nostre esperienze all’interno delle scuole medie permettendo ai ragazzi di dialogare sia con i docenti di disciplina che con i nostri studenti. Durante i pomeriggi, apriamo i laboratori delle nostre tre sedi e, con gli open day, forniamo alle famiglie tutte le informazioni necessarie. Il consiglio che dò ai ragazzi è di non precludersi nulla, di non partire con idee preconfezionate, ma di guardarsi intorno. Un istituto tecnico offre competenze declinate sulle esigenze del mondo del lavoro. Diversi nostri ragazzi trovano lavoro appena diplomati, anche in aziende locali. Goals Technologies è una di queste. Siamo fieri che un nostro studente, all’indomani dell’esame di Stato, abbia avuto un colloquio e adesso lavora con loro. Economia, tecnologia, digitale e diritto sono le parole chiave della nostra scuola e la dicono lunga sul successo che i nostri ragazzi possono ottenere in ambito professionale.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA