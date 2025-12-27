Morto Lorenzo Reina, la sua arte ha regalato il Teatro Andromeda

E’ morto all’età di 65 anni Lorenzo Reina, artista visionario. Nato nel 1960 a Santo Stefano Quisquina, luogo nel quale ha realizzato l’opera maestosa del Teatro Andromeda, è stato ritrovato privo di vita stamani nella sua casa dal figlio Libero, raffinato giovane cantautore e musicista. Il Teatro Andromeda coniuga l’arte moderna con la tradizione siciliana antica ed è diventato negli anni sempre più meta di turisti che si affacciano in quell’angolo di paradiso per ammirare la bellezza dell’isola e respirare cultura e storia. Le 108 pietre, costituiscono quello che oggi è il più alto teatro all’aperto del mondo, situato circa a 1000 metri di altitudine nei Monti Sicani. La sua scomparsa sta scuotendo in mondo artistico e culturale da ogni parte d’Italia.