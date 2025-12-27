Marsala: uffici comunali chiusi anche il 2 gennaio

Gli Uffici del Comune di Marsala resteranno chiusi anche nella giornata di venerdì 2 gennaio 2026. La notevole riduzione di afflusso di utenza che si registra nelle giornate feriali immediatamente precedenti/successive le festività – unita alle ferie pregresse non usufruite da gran parte del personale per esigenze di servizio – hanno indotto l’Amministrazione Grillo a disporre la chiusura degli comunali nella suddetta giornata. Fanno eccezione i servizi essenziali che, ai sensi della vigente normativa, dovranno essere comunque assicurati. A tal fine, il provvedimento sindacale demanda ai dirigenti l’adozione degli atti necessari per garantire i servizi di legge. Per la giornata del 2 gennaio, ciascun dipendente comunale sarà posto in ferie d’ufficio.