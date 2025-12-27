Marsala: Le Vibrazioni scaldano il Natale in Piazza della Repubblica

Il Natale a Marsala sarà scaldato dalle note pop-rock de “Le Vibrazioni”, un concerto gratuito in Piazza della Repubblica (Loggia) il 2 gennaio con inizio alle ore 21.30. Francesco Sarcina, Roberto Dell’Era e soci, saliranno sul palco dell’organizzazione affidata alla società Agave srl a cui il Comune guidato dal sindaco Massimo Grillo ha messo su una ‘macchina’ con un costo complessivo di 60mila euro. La cifra comprende oltre al cachet artisti, voli e pernotti, anche il service audio-luci, l’allestimento dei camerini, 14 transenne antipanico fronte palco, 50 transenne ceta, 10 operatori sicurezza con attestato antincendio rischio elevato, 5 safety e security antincendio, facchinaggio, 2 ambulanze di cui una con medico ed i costi per il direttore di produzione. In caso di condizioni meteo avverse il concerto potrebbe spostarsi al Teatro Impero o al Palazzetto dello Sport, con una riduzione del costo pari a 54mila euro.

Da “questo è dedicato a te”, a “Angelica”, passando per “Vieni da me” e “Ovunque andrò”, si arriva a “Amore zen” e “Respiro” e fino alla seconda pelle della band con la pubblicazione dell’album “V”.