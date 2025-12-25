La Polisportiva Marsala Doc vince ai punti il Grand Prix Provinciale Fidal 2025

Dopo i punti conquistati alla 25ª edizione del Trofeo podistico Garibaldino, la Polisportiva Marsala Doc si piazza al primo posto nel Grand Prix provinciale Fidal 2025 maschile e il terzo posto nell’analoga classifica generale femminile. Un successo che giunge a coronamento di una stagione agonistica che ha visto impegnati con vari risultati, ma tutti ugualmente con grande impegno ed entusiasmo, gli atleti della società sportiva biancazzurra. Nel cross del parco archeologico (quasi 300 atleti arrivati da varie città della Sicilia occidentale) il primo tra i tesserati della Marsala Doc a tagliare il traguardo posto nell’ex viale Vittorio Veneto è stato, come da previsioni, Michele Galfano, quarto assoluto e terzo nella sua categoria (SM 21-34 anni). Grande prestazione anche per Antonio Valenti, 20° assoluto e primo nella SM45.

A seguire, nell’ordine, Fabio Sammartano, Enzo Lombardo, secondo nella SM55, Thierry Maximilien Morgana, Antonio Ferracane, Aleandro Marino, Dario Stracquadanio, Gianpaolo Graffeo, Francesco Croce, Giuseppe Cerame, Michele D’Errico, primo nella SM70, Antonino Genna, Damiano Ardagna, Ignazio Abrignani, terzo nella SM65, Angelo Sances, Giuseppe Milazzo, Vincenzo Parisi, Antonino Puglia, Giuseppe Mezzapelle, Leonardo Curatolo, Agostino Impiccichè, Antonio Pizzo, Nino Cusumano, Ignazio Cammarata, Vincenzo Contrino, Antonino Chirco, Massimo Pipitone, Gioacchino Sorrentino, Matilde Rallo, prima nella SF55, Vincenzo Frazzitta, Antonio Tumbarello, Pino Valenza, Pietro Sciacca, Gaspare Giasone, Giuseppe Pipitone, Antonino Licari, Vincenzo Tramati, Lara Saladino, Giuseppe Genna, Salvatore Panico, Mimmo Ottoveggio, Anna Maria Gentile, Francesco Petruzzellis, Salvatore Bevilacqua, Elvira Clemente, Isabella Valenti, Roberto Pisciotta, Giuseppe Di Girolamo e Andrea Bertolino.

Indipendentemente dal loro piazzamento in classifica nelle varie gare del Grand Prix provinciale, tutti hanno contribuito al successo della società sportiva presieduta da Filippo Struppa, che nel recente passato ha trionfato per due anni consecutivi anche nel Grand Prix regionale delle Mezzemaratone. Una continuità di risultati che ormai fa della Polisportiva Marsala Doc una delle realtà indiscusse del panorama dell’atletica leggera amatoriale siciliana.