Oro, podi e grandi emozioni, la Polisportiva Diavoli Rossi Marsala chiude un anno da incorniciare

E’ stato decisamente un anno agonistico eccezionale per le ginnaste marsalesi della Polisportiva Diavoli Rossi Marsala, che hanno concluso le competizioni con risultati strepitosi anche in campo nazionale. Rimini è stata la città ospite dei Campionati Nazionali SILVER a cui la Polisportiva ha preso parte con 7 atleti dal 4 all’8 di Dicembre. Due ori nelle gare di duo rispettivamente conquistati da Rossella Santoro e Giorgia Di Miceli nel livello LC Allieve mix e da Maria Barraco e Miriam Venezia nel livello LE3 Senior Mix, una medaglia d’argento individuale nel livello LD base categoria A3 conquistata da Giorgia Di Miceli e una medaglia di bronzo conquistata al volteggio da Maria Barraco nel livello LE3 avanzato, sono stati il bottino raccolto dalle atlete marsalesi guidate dai tecnici federali professori Monica Colicchia e Gianluca Gimondo.

Teatro del Campionato Nazionale a squadre GOLD è invece stata la città di Riccione, che dal 12 al 14 di Dicembre ha visto, in un magnifico palazzo dello sport, scendere in campo le migliori 40 squadre d’Italia Allieve Gold 3B. La squadra composta da Quyet Cerami, Adele Bertolino, Rossella Santoro, Giorgia Di Miceli e la piccola Clara Morsello, non si è fatta intimorire dall’importanza dell’evento e ha provato a dare il meglio di sé giungendo al trentesimo posto. Risultato questo davvero di grande valore, frutto di un intenso lavoro di squadra e di una preparazione accurata.

Sabato 20 dicembre, infine, presso il palazzetto dello sport di Salemi, si è svolta la prova Regionale CSAIn di livello Supergym, che ha visto la partecipazione di numerosi atlete e atleti provenienti da diverse società della regione. A partecipare per la Polisportiva marsalese una rappresentativa di 40 atleti che, in un clima di grande entusiasmo e sportività, hanno eseguito esercizi di buon livello tecnico e vissuto un’importante occasione di confronto fra ginnaste e ginnasti di varie categorie. La manifestazione si è conclusa con soddisfazione da parte di società, tecnici e famiglie, confermando il valore delle gare CSAIn come appuntamento fondamentale per la promozione della ginnastica artistica sul territorio.

A vincere la gara nella categoria Pulcini è stata per il secondo anno consecutivo Arianna Gimondo; nella categoria Promesse il podio è andato interamente alla Polisportiva che ha visto salire sul primo gradino del podio Ginevra Casano, sul secondo Asia Maugeri e sul terzo Laura La Vela; nella categoria Allieve le ginnaste marsalesi ottengono il secondo posto con Alyssa Foderà e il terzo posto con Martina Marino; nella categoria Ragazze giunge seconda Maria Sparla e terza Syria Vanella. Nella Ginnastica artistica maschile vince per la categoria Esordienti Antonino Maltese, nella categoria Allievi 1 si piazza al primo posto Giacomo Mezzapelle, al secondo posto Giorgio Farinella e al terzo posto Andrea Peloso; a chiudere la gara al terzo posto per la categoria Allievi 2 è Alessio Bernardone. Questo appuntamento finale è stato anche l’occasione per ringraziare atleti, tecnici, famiglie e sostenitori che hanno contribuito a rendere straordinario un anno di grandi risultati. Un percorso condiviso che continuerà, con entusiasmo, anche nella prossima stagione sportiva.