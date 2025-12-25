“A Marsala serve una gestione del decoro urbano e del verde pubblico, la nostra proposta”

La V Commissione Consiliare Urbanistica del Comune di Marsala richiama l’attenzione sull’importanza che la qualità degli spazi pubblici riveste per il benessere della cittadinanza. Parchi, aree verdi e parcheggi di uso pubblico rappresentano infatti elementi essenziali per la vivibilità urbana e per la qualità della vita dei residenti. Negli anni, tuttavia, la manutenzione delle aree cedute al patrimonio pubblico nell’ambito di varianti urbanistiche ha spesso comportato costi significativi per il Comune. Tali oneri sono ricaduti sulla collettività anche in presenza di spazi difficilmente utilizzabili, sia per la loro ubicazione sia per le loro caratteristiche, generando una gestione poco efficiente delle risorse pubbliche.

Alla luce di questa situazione, la Commissione ritiene necessario introdurre un cambio di approccio chiaro e responsabile, che ponga al centro l’interesse pubblico e una corretta distribuzione degli oneri connessi alle trasformazioni urbanistiche. L’obiettivo è quello di garantire maggiore equità, sostenibilità e qualità nella gestione del territorio. Per questo motivo, i consiglieri invitano l’Amministrazione comunale e il settore competente ad adottare disposizioni precise. Ci sarebbe già una proposta: le aree a verde e le aree a parcheggio di uso pubblico, derivanti da varianti urbanistiche e cedute al Comune tramite apposite convenzioni, dovranno essere mantenute e gestite interamente dalla ditta proponente e cedente; inoltre, l’obbligo di manutenzione e gestione dovrà essere garantito per l’intero periodo di esercizio dell’attività della ditta autorizzata e dei suoi aventi causa.

La Commissione incarica infine l’Amministrazione comunale e il Settore competente di applicare tali disposizioni in modo uniforme a tutte le future varianti urbanistiche. Ciò al fine di assicurare continuità amministrativa, certezza regolatoria e una gestione più equa e sostenibile delle trasformazioni del territorio, tutelando concretamente l’interesse della collettività.