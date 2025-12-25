Marsala: al Cine Don Bosco vacanze di Natale con “Avatar – Fuoco e Cenere”

All’Auditorium Cine Don Bosco di Marsala verrà proiettato per tutte le vacanze di Natale il film d’animazione “Avatar – Fuoco e Cenere”. Jake Sully e Neytiri stanno elaborando, ognuno a modo proprio, il lutto del figlio Neteyam. Jake allena se stesso e i figli a combattere, mentre Neytiri affronta un intenso periodo di lutto. Entrambi sono però convinti che Spider, il ragazzo umano adottato, debba tornare alla base clandestina dove vivono gli altri alleati umani dei Na’vi e dove si trovano container in cui può fare a meno della maschera. Nel viaggio verso la vecchia base, i Sully e la tribù nomade dei Windriders vengono attaccati dal feroce clan vulcanico dei Mangkwan, guidato dalla terribile Varang. Allo stesso tempo Quaritch cerca di catturare Sully, ma quando Kiri compie un miracolo, permettendo a Spider di respirare l’aria di Pandora, tutto cambia. Proiezione alle ore 17 e 21.