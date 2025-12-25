Favignana piange Uccio Bertolino, storico titolare del bar di Piazza Madrice

Favignana perde una delle figure storiche dell’isola: è morto in queste ore Uccio Bertolino, titolare di un bar storico di Piazza Madrice. In tanti piangono la figura di Bertolino, intanto arrivano le condoglianze del primo cittadino Giuseppe Pagoto: “Favignana perde oggi una figura storica dell’imprenditoria egadina ed una persona speciale. Lui ed il suo storico Bar Uccio in Piazza Madrice è stato ed è punto di riferimento di più generazioni oltre che di turisti. Ai familiari giunga il nostro pensiero e le nostre più sentite condoglianze”. Sentito il messaggio di cordoglio anche dell’ex primo cittadino Francesco Forgione: “Oggi perdo un amico vero, sincero, affettuoso, l’incontro fisso di ogni mattina negli ultimi anni. Favignana perde una parte di sé, una persona gentile, umana, generosa. Almeno per me Piazza Matrice non sarà più la stessa. Ciao Uccio, che la terra ti sia lieve”.