Cinema Golden Marsala, in sala Checco Zalone. Film anche al Complesso San Pietro

Al Cinema Golden di Marsala da oggi, 25 dicembre, arriva in sala film nuovo film con Checco Zalone “Buon camino” per la regia di Gennaro Nunziante. Zalone per l’occasione è un “nuovo Paperone italiano”, possiede sei Ferrari rosse fiammanti e sta per festeggiare i suoi 50 anni con una festa a tema egizio per 800 invitati. Vive con la sua attuale compagna, una modella messicana 25enne, mentre sua figlia Cristal (in onore allo champagne) abita con la madre, ex modella e aspirante attrice negli spettacoli del suo spocchioso compagno palestinese. Quando per ribellarsi, sua figlia Cristal scompare, Checco si metterà a cercarla e scoprirà che è partita per percorrere a piedi il Cammino di Santiago. Il padre la segue (inizialmente in Ferrari), scoprendo a poco a poco un lato di sé che non aveva mai considerato, e incontra una bella quarantenne spagnola, Alma, innamorata di un uomo misterioso. Le proiezioni si terranno alle ore 16, 18, 20 e 22.

Dal 26 al 30 dicembre, continua anche l’appena nata proiezione cinematografica al Complesso San Pietro. Il film d’animazione “Zootropolis 2“ verrà proiettato solo alle ore 18.30, mentre il film “Gioia mia” sarà programmata solo alle 20.30. Biglietto intero 8 euro, ridotto per i residenti nelle strutture ricettive di Marsala, per i frequentatori di rassegne del Teatro Impero e del “Sollima”, per chi ha visitato luoghi culturali cittadini (sempre previa esibizione di un ticket). Proiezione gratuita per tutti una sola volta al mese a partire da gennaio.