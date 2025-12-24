Marsala: in Consiglio comunale (ri)nasce il gruppo della UDC

Il Consiglio comunale di Marsala vede la nascita, o meglio rinascita, del gruppo dell’Udc. A farne parte sono l’esponente di maggioranza Pino Ferrantelli, nominato capogruppo, e il consigliere Gaspare Di Girolamo nonchè attuale assessore di Massimo Grillo. Entrambi cambiano ancora ‘casacca’, dopo quello che è avvenuto nella DC in cui erano transitati dopo altre varie esperienze politiche precedenti. Quando Di Girolamo venne nominato assessore, la Democrazia Cristiana pre-scandalo di Cuffaro, aveva preso le distanze dal consigliere in quanto all’opposizione del sindaco Grillo. Poi, dopo la vicenda della corruzione nell’ambito delle nomine in ambito amministrativo, per associazione a delinquere e turbativa d’asta che ha visto i vertici della DC oggetto di misure cautelari e sequestri, in molti hanno preso le distanze dal partito e anche Cuffaro ha lasciato la guida. Adesso Ferrantelli e Di Girolamo hanno trovato una nuova collocazione, nella Udc che fino a poco tempo fa ospitava da Lo Curto a Turano.

Ma questo significa anche che i due esponenti stanno trovando nuova posizione in vista delle prossime elezioni Amministrative e chiaramente – o almeno questo sembra dalle ultime dichiarazioni dei due – appoggeranno con la rinnovata Udc la ricandidatura di Massimo Grillo.