“Dobbiamo veramente rischiare la vita in un’autostrada di m***a come la Palermo-Catania?”. VIDEO

L’attore Ernesto Maria Ponte è la voce di tutti i siciliani. Soprattutto dei tantissimi che frequentano le strade siciliane. Si parla sempre di Ponte sullo Stretto per ovviare alle tante problematiche che ci sono sull’isola sul fronte dei trasporti e delle strade. “Ho avuto paura sulla Palermo-Catania, in galleria… ho visto un mezzo pesante venirmi addosso. Dietro di lui c’era un altro mezzo pesante e dietro ancora un altro… in un’autostrada di merda, con lavori di merda… ma poi vi ‘prendete cura di me’, perchè ho superato di 20 km orari il limite di velocità e mi prendete la multa. Un conto è se supero di 50-60 km orari, ma con 20 km orari non metto in pericolo nè la mia vita nè quella degli altri… però i picciuli i vuliti, allora cercate di farmi viaggiare dignitosamente” dice l’attore siciliano in un video su Instagram che è diventato virale.

GUARDA IL VIDEO