Brilla la serie C femminile della Tennistavolo Marsala

Il concentramento di Serie C Femminile (Girone A) è diventato il palcoscenico di un’autentica prova di forza della Amaro Monte Polizo Germaine Lecocq TT Marsala. Le atlete lilybetane non si sono limitate a vincere, hanno dominato, conquistando la vetta della classifica e lanciando un segnale chiaro a tutto il movimento pongistico regionale. Sotto la guida tecnica di coach Claudio Amato, coadiuvato da Alessandro Amato e Dario Nicchi, la squadra ha inanellato una serie di prestazioni magistrali. Le avversarie della Asd TT Mediterraneo, della Asd TT Trapani e della Aps D. Sirio hanno dovuto arrendersi di fronte alla solidità tattica e alla fame di vittoria delle marsalesi, che hanno concesso pochissimo spazio alle rivali in ogni match disputato. Questo successo porta la firma di tre atlete che rappresentano perfettamente il presente e il futuro di questo sport, la trascinatrice Clara Cumbo (Under 15) il cui talento cristallino ha fatto la differenza nei momenti chiave; la giovanissima Giulia Arrigo (Under 13) capace di affrontare impegni di tale caratura con una maturità sorprendente; la solidità di Sabrina Montalto, pilastro fondamentale per gli equilibri del gruppo.

Vedere giovani atlete imporsi con tale autorevolezza sottolinea il ruolo cruciale della donna nello sport, non più una presenza marginale, ma il cuore pulsante di un movimento che coniuga agonismo e sensibilità. La Germaine Lecocq si conferma un’eccellenza poliedrica, dalla prestigiosa vetrina della Serie B1 all’instancabile impegno nei Campionati Paralimpici, il sodalizio lilibetano, caro alla Presidente Sandra Sorrentino, dimostra come il tennis tavolo possa essere uno strumento straordinario di inclusione e di crescita civile, innalzando il valore del tessuto sociale dell’intero territorio. Smaltita l’euforia per il primato nel girone, la preparazione si sposta ora sulle semifinali e finali regionali. Ad attendere le ragazze lilybetane ci saranno le vincitrici degli altri gironi, in una sfida che si preannuncia ad altissima tensione. Il premio in palio è il più ambito, il pass per la Fase Finale Nazionale di Terni, dove la Germaine Lecocq, se dovesse conquistarlo, punterà a portare più in alto possibile i colori della Città di Marsala.