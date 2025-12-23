Matera cala il poker alla Virtus Femminile Marsala

La sfida della 9ª Giornata di Campionato Serie C Nazionale Femminile termina sul risultato di 4-1 in favore del Matera Città dei Sassi Women contro la Virtus Marsala Femminile, domenica 21 dicembre al campo da gioco “PAIP”. Ad andare in gol, per le padrone di casa Ana Marie Fray (tripletta) e Juliana Ryan e per la Virtus il terzino destro Martina Randazzo alla sua prima rete in azzurro. Era l’ultima gara del 2025 per la prima squadra di Valeria Anteri, che nelle vacanze natalizie continuerà a lavorare per la prossima in casa contro la Salernitana 1919 Women attesa l’11 gennaio 2026 allo stadio municipale “Nino Lombardo Angotta” di Marsala.