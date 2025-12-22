La magia del Natale a Calatafimi Segesta, un programma ricco di eventi

Il Natale a Calatafimi Segesta si prepara a vivere un periodo festivo ricco di eventi, tradizioni e momenti di condivisione. Anche quest’anno, grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale, insieme alla Pro Loco, alle associazioni locali e a tutte le realtà che contribuiscono alla realizzazione degli eventi, potremo vivere la magia del Natale con iniziative per grandi e piccini. Tra gli eventi di punta della stagione, spicca senza dubbio il Presepe Vivente, un evento di forte richiamo che, grazie alla passione e all’impegno dell’associazione “Calatafimi È” e di tutta la comunità, è stato premiato con numerosi riconoscimenti negli anni passati. Questo spettacolo straordinario si svolgerà nelle giornate del 25, 26, 27 dicembre e del 3, 4 e 6 gennaio, in un percorso che si snoda tra le vie del nostro affascinante centro storico, creando un’atmosfera unica e coinvolgente che trasporta ogni visitatore nel cuore della tradizione natalizia.

Accanto al Presepe Vivente, il programma natalizio include numerosi altri appuntamenti che sapranno soddisfare ogni gusto. Si è partiti con l’Accensione dell’Albero il 15 dicembre, il Concerto di Natale con l’Orchestra Didattica dell’I.C. Vivona il 18 dicembre, e una serie di iniziative pensate per i bambini, come Animazione Gonfiabili (26-27-28 dicembre e 3-4 gennaio), la Caccia all’Uomo il 27 dicembre per i nostri giovani, il Canto di Natale il 28 dicembre, e il Tombola Solidale il 30 dicembre. Inoltre, dal 26 dicembre al 6 gennaio, ci saranno i Mercatini di Natale, con un percorso incantato lungo Via Garibaldi, e l’Esposizione di Presepi, che renderà ancora più magica la nostra cittadina con lo straordinario “Presepe meccanico” e presepi artistici in vari angoli del paese.