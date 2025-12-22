Lo Juventus Club Marsala accoglie Michele Padovano

Oggi, lunedì 22 dicembre, alle ore 17:30, nella sede dello Juventus Official Fan Club Marsala in via San Giovanni Bosco 40, sarà ospite Michele Padovano, ex calciatore della Juventus e campione d’Europa nel 1996. Padovano è l’uomo che ha indossato con orgoglio la maglia bianconera, vincendo la Champions League nel ’96 e la Coppa Intercontinentale, non solo un nome nella storia della Juventus, ma anche una persona umile e generosa che ha dovuto affrontare 17 lunghi anni di sfide personali, emergendo con una forza d’animo esemplare.

La sua storia personale, segnata da difficoltà e superamento, è un esempio di coraggio e determinazione per tutti i tifosi juventini e per gli sportivi. L’incontro sarà seguito da una cena riservata esclusivamente ai soci, un momento unico per condividere e creare legami ancora più forti tra i veri appassionati bianconeri. Il Presidente Nino Ienna ha dichiarato: “Per noi è un vero orgoglio accogliere Michele Padovano nel nostro club. La sua carriera fulgida e la sua umanità lo rendono un esempio per tutti. Siamo felici di offrirgli la nostra vicinanza e il nostro affetto in questo momento speciale“.