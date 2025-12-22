Il tiro di Justas non basta:  il CUS Palermo porta via i due punti negli ultimi secondi

La Nuova Pallacanestro Marsala cede di misura al CUS Palermo 69-71 al PalaMedipower, al termine di una sfida intensa, fisica e nervosa, decisa solo negli ultimi secondi.
Gara intensa e finale amaro
La partita è stata esattamente la battaglia che ci si aspettava tra due squadre determinate a non concedere nulla, ma con un epilogo diverso da quello desiderato in casa marsalese. Fin dall’inizio si è vista una sfida molto tosta, sia sul piano fisico che su quello nervoso, con grande agonismo e contatti duri su ogni possesso.
L’ottimo avvio di Marsala
Marsala è partita forte, impattando subito la gara con grande energia, attenzione difensiva e buone soluzioni in attacco, chiudendo avanti il primo quarto e dando la sensazione di avere la partita in mano. In questa fase la squadra ha seguito il piano partita, correndo in campo aperto e trovando ritmo in attacco, mentre il CUS faticava a contenere la circolazione di palla dei biancazzurri.
Il rientro del CUS e l’equilibrio
Forse il principale errore è stato pensare troppo presto che la gara fosse già indirizzata: l’intensità si è leggermente abbassata e, come spesso accade, sono emerse alcune scelte individuali affrettate che hanno dato fiducia agli ospiti. Il CUS, squadra che vive di ritmo e di recuperi, ha approfittato di qualche tiro forzato e di passaggi superficiali, recuperando palloni pesanti e trasformandoli in contropiedi ben capitalizzati, fino ad arrivare all’intervallo lungo a stretto contatto nel punteggio.
Punto a punto fino all’ultimo
Terzo e quarto periodo si sono giocati sostanzialmente in equilibrio, con il CUS che ha provato più volte a scappare nel punteggio e Marsala brava a rientrare ogni volta, sospinta anche dal proprio pubblico. Sull’ultima azione difensiva dei padroni di casa non c’è stata la perfezione auspicata e gli ospiti hanno trovato il canestro del +2; Marsala ha comunque avuto la palla per pareggiare con Justas Vieversys negli ultimi quattro secondi, ma il tiro non è andato a segno e i due punti sono volati meritatamente in direzione Palermo.
Verso la sosta e la ripartenza
Ora il campionato si ferma per la lunga pausa natalizia: la Nuova Pallacanestro Marsala tornerà in campo l’11 gennaio a Gioia Tauro, con tutto il tempo necessario per rimettersi in sesto sia fisicamente che mentalmente. Questi due punti avrebbero potuto dare energia e slancio alla classifica, ma lo sguardo della squadra resta rivolto in avanti, con la volontà di trasformare la delusione in motivazione e presentarsi alla ripresa più pronta, compatta e determinata.
Risultato e parziali
Nuova Pallacanestro Marsala – CUS Palermo 69-71.
Parziali: 21-13, 12-24, 17-15, 19-19.
Tabellino Nuova Pallacanestro Marsala
- Salvatore Tumminia 3 pt (1/2 tl) in 17:04.
- Enrico Gerardi 0 pt in 04:01.
- Becay Niang 10 pt in 27:53.
- Lorenzo Allegri 22 pt (6/7 tl) in 33:16.
- Antonio Donato 16 pt in 33:21.
- Sidiki Foure 0 pt in 18:33.
- Matteo Leone 0 pt in 25:52.
- Samuele Mercogliano 0 pt in 04:33.
- Emanuele Calabrese 0 pt in 00:00.
- Omar Patti Papavero 0 pt in 02:46.
- Justas Vieversys 18 pt (3/4 tl) in 32:41.
Totale squadra: 69 pt, 10/13 tl (77%).
Tabellino CUS Palermo
- Matteo Pirrera 39 pt (1/1 tl) in 37:28.
- Francesco Gulizzi 2 pt (2/2 tl) in 06:42.
- Leonardo Bonanno 3 pt in 16:47.
- Andrea Filippone 0 pt in 09:26.
- Andrea Giamporcaro 0 pt in 00:00.
- Jacopo Bruno 3 pt (3/4 tl) in 24:49.
- Michele Bertolino 0 pt in 00:00.
- Alessandro Inzerillo 5 pt (2/2 tl) in 20:24.
- Francesco Benfratello 2 pt in 37:48.
- Riccardo Alioto 14 pt (1/1 tl) in 18:46.
- Ettore Fontana 3 pt in 24:51.
- Enrico Geraci 0 pt in 02:59.
Totale squadra: 71 pt, 9/15 tl (60%)