Il tiro di Justas non basta:  il CUS Palermo porta via i due punti negli ultimi secondi

La Nuova Pallacanestro Marsala cede di misura al CUS Palermo 69-71 al PalaMedipower, al termine di una sfida intensa, fisica e nervosa, decisa solo negli ultimi secondi.​

Gara intensa e finale amaro

La partita è stata esattamente la battaglia che ci si aspettava tra due squadre determinate a non concedere nulla, ma con un epilogo diverso da quello desiderato in casa marsalese. Fin dall’inizio si è vista una sfida molto tosta, sia sul piano fisico che su quello nervoso, con grande agonismo e contatti duri su ogni possesso.

L’ottimo avvio di Marsala

Marsala è partita forte, impattando subito la gara con grande energia, attenzione difensiva e buone soluzioni in attacco, chiudendo avanti il primo quarto e dando la sensazione di avere la partita in mano. In questa fase la squadra ha seguito il piano partita, correndo in campo aperto e trovando ritmo in attacco, mentre il CUS faticava a contenere la circolazione di palla dei biancazzurri.​

Il rientro del CUS e l’equilibrio

Forse il principale errore è stato pensare troppo presto che la gara fosse già indirizzata: l’intensità si è leggermente abbassata e, come spesso accade, sono emerse alcune scelte individuali affrettate che hanno dato fiducia agli ospiti. Il CUS, squadra che vive di ritmo e di recuperi, ha approfittato di qualche tiro forzato e di passaggi superficiali, recuperando palloni pesanti e trasformandoli in contropiedi ben capitalizzati, fino ad arrivare all’intervallo lungo a stretto contatto nel punteggio.​

Punto a punto fino all’ultimo

Terzo e quarto periodo si sono giocati sostanzialmente in equilibrio, con il CUS che ha provato più volte a scappare nel punteggio e Marsala brava a rientrare ogni volta, sospinta anche dal proprio pubblico. Sull’ultima azione difensiva dei padroni di casa non c’è stata la perfezione auspicata e gli ospiti hanno trovato il canestro del +2; Marsala ha comunque avuto la palla per pareggiare con Justas Vieversys negli ultimi quattro secondi, ma il tiro non è andato a segno e i due punti sono volati meritatamente in direzione Palermo.​

Verso la sosta e la ripartenza

Ora il campionato si ferma per la lunga pausa natalizia: la Nuova Pallacanestro Marsala tornerà in campo l’11 gennaio a Gioia Tauro, con tutto il tempo necessario per rimettersi in sesto sia fisicamente che mentalmente. Questi due punti avrebbero potuto dare energia e slancio alla classifica, ma lo sguardo della squadra resta rivolto in avanti, con la volontà di trasformare la delusione in motivazione e presentarsi alla ripresa più pronta, compatta e determinata.

Risultato e parziali

Nuova Pallacanestro Marsala – CUS Palermo 69-71.​

Parziali: 21-13, 12-24, 17-15, 19-19.​

Tabellino Nuova Pallacanestro Marsala

Salvatore Tumminia 3 pt (1/2 tl) in 17:04.​

Enrico Gerardi 0 pt in 04:01.​

Becay Niang 10 pt in 27:53.​

Lorenzo Allegri 22 pt (6/7 tl) in 33:16.​

Antonio Donato 16 pt in 33:21.​

Sidiki Foure 0 pt in 18:33.​

Matteo Leone 0 pt in 25:52.​

Samuele Mercogliano 0 pt in 04:33.​

Emanuele Calabrese 0 pt in 00:00.​

Omar Patti Papavero 0 pt in 02:46.​

Justas Vieversys 18 pt (3/4 tl) in 32:41.​

Totale squadra: 69 pt, 10/13 tl (77%).​

Tabellino CUS Palermo