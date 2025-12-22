Il tiro di Justas non basta:  il CUS Palermo porta via i due punti negli ultimi secondi

lunedì 22 Dicembre 2025 - 14:34

La Nuova Pallacanestro Marsala cede di misura al CUS Palermo 69-71 al PalaMedipower, al termine di una sfida intensa, fisica e nervosa, decisa solo negli ultimi secondi.​

Gara intensa e finale amaro

La partita è stata esattamente la battaglia che ci si aspettava tra due squadre determinate a non concedere nulla, ma con un epilogo diverso da quello desiderato in casa marsalese. Fin dall’inizio si è vista una sfida molto tosta, sia sul piano fisico che su quello nervoso, con grande agonismo e contatti duri su ogni possesso.

L’ottimo avvio di Marsala

Marsala è partita forte, impattando subito la gara con grande energia, attenzione difensiva e buone soluzioni in attacco, chiudendo avanti il primo quarto e dando la sensazione di avere la partita in mano. In questa fase la squadra ha seguito il piano partita, correndo in campo aperto e trovando ritmo in attacco, mentre il CUS faticava a contenere la circolazione di palla dei biancazzurri.​

Il rientro del CUS e l’equilibrio

Forse il principale errore è stato pensare troppo presto che la gara fosse già indirizzata: l’intensità si è leggermente abbassata e, come spesso accade, sono emerse alcune scelte individuali affrettate che hanno dato fiducia agli ospiti. Il CUS, squadra che vive di ritmo e di recuperi, ha approfittato di qualche tiro forzato e di passaggi superficiali, recuperando palloni pesanti e trasformandoli in contropiedi ben capitalizzati, fino ad arrivare all’intervallo lungo a stretto contatto nel punteggio.​

Punto a punto fino all’ultimo

Terzo e quarto periodo si sono giocati sostanzialmente in equilibrio, con il CUS che ha provato più volte a scappare nel punteggio e Marsala brava a rientrare ogni volta, sospinta anche dal proprio pubblico. Sull’ultima azione difensiva dei padroni di casa non c’è stata la perfezione auspicata e gli ospiti hanno trovato il canestro del +2; Marsala ha comunque avuto la palla per pareggiare con Justas Vieversys negli ultimi quattro secondi, ma il tiro non è andato a segno e i due punti sono volati meritatamente in direzione Palermo.​

Verso la sosta e la ripartenza

Ora il campionato si ferma per la lunga pausa natalizia: la Nuova Pallacanestro Marsala tornerà in campo l’11 gennaio a Gioia Tauro, con tutto il tempo necessario per rimettersi in sesto sia fisicamente che mentalmente. Questi due punti avrebbero potuto dare energia e slancio alla classifica, ma lo sguardo della squadra resta rivolto in avanti, con la volontà di trasformare la delusione in motivazione e presentarsi alla ripresa più pronta, compatta e determinata.

Risultato e parziali

Nuova Pallacanestro Marsala – CUS Palermo 69-71.​
Parziali: 21-13, 12-24, 17-15, 19-19.​

Tabellino Nuova Pallacanestro Marsala

  • Salvatore Tumminia 3 pt (1/2 tl) in 17:04.​
  • Enrico Gerardi 0 pt in 04:01.​
  • Becay Niang 10 pt in 27:53.​
  • Lorenzo Allegri 22 pt (6/7 tl) in 33:16.​
  • Antonio Donato 16 pt in 33:21.​
  • Sidiki Foure 0 pt in 18:33.​
  • Matteo Leone 0 pt in 25:52.​
  • Samuele Mercogliano 0 pt in 04:33.​
  • Emanuele Calabrese 0 pt in 00:00.​
  • Omar Patti Papavero 0 pt in 02:46.​
  • Justas Vieversys 18 pt (3/4 tl) in 32:41.​
    Totale squadra: 69 pt, 10/13 tl (77%).​

Tabellino CUS Palermo

  • Matteo Pirrera 39 pt (1/1 tl) in 37:28.​
  • Francesco Gulizzi 2 pt (2/2 tl) in 06:42.​
  • Leonardo Bonanno 3 pt in 16:47.​
  • Andrea Filippone 0 pt in 09:26.​
  • Andrea Giamporcaro 0 pt in 00:00.​
  • Jacopo Bruno 3 pt (3/4 tl) in 24:49.​
  • Michele Bertolino 0 pt in 00:00.​
  • Alessandro Inzerillo 5 pt (2/2 tl) in 20:24.​
  • Francesco Benfratello 2 pt in 37:48.​
  • Riccardo Alioto 14 pt (1/1 tl) in 18:46.​
  • Ettore Fontana 3 pt in 24:51.​
  • Enrico Geraci 0 pt in 02:59.​
    Totale squadra: 71 pt, 9/15 tl (60%)

